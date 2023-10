Paliwo przejściowe. Zmiany na stacjach paliw od 1 października

Paliwo przejściowe na stacjach paliw. Od kiedy?

Kiedy robi się zimno, w paliwie zaczynają się wytrącać kryształki parafiny, które są niezwykle szkodliwe dla poprawnego funkcjonowania samochodu. Mogą one z łatwością zapchać filtr paliwa. W związku z tym na stacjach pojawia się tzw. paliwo przejściowe, pozwalające uniknąć takich problemów. Polskie prawo nakłada obowiązek wprowadzenia paliwa przejściowego na stacje benzynowe. Jak zaznacza portal, na paliwie przejściowym można bezpiecznie prowadzić samochód, nawet jeśli na zewnątrz wartości na słupkach termometrów spadają do -10 st. C.