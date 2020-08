Pandemia zatrzymała ojców w domach? Coraz więcej mężczyzn na "tacierzyńskich"

Pandemia koronawirusa i kryzys nią wywołany sprawił, że więcej mężczyzn, skorzystało z urlopu ojcowskiego - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej". Do maja wykorzystało go 77,4 tys.ojców. To najlepszy wynik w ostatnich latach. Jak wynika z danych ZUS, do maja 2019 r. był ich 74 tys. a, w 2018 – 71,6 tys.