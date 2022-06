Państwo dopłaci do zakupu roweru? Będzie projekt nowych przepisów

- Złożymy w Sejmie projekt ustawy, który dołoży rowery do listy pojazdów niskoemisyjnych, które mogą być dofinansowane przez państwo – zapowiedziała podczas niedzielnej konferencji w Szczecinie przewodnicząca Partii Zieloni, posłanka Urszula Zielińska. W ten sposób odniosła się do rządowego program wsparcia elektromobilności, zwracając uwagę, że nie obejmuje on dopłat do rowerów, a jedynie do samochodów elektrycznych.