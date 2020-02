Papierosy po 60 zł? Eksperci nie wierzą, że wyższe ceny zniechęcą Polaków do palenia

Powinniśmy przywyknąć do myśli, że w związku z radykalnym podniesieniem akcyzy za paczkę papierosów zapłacimy cztery razy tyle co obecnie, a za małpki o 30 proc. więcej. Podwyżka ma być rozłożona na kilka lat.

Dwa cele mają zostać osiągnięte za jednym zamachem: z jednej strony wyższe wpływy do budżetu, z drugiej – zniechęcenie Polaków do palenia papierosów i picia alkoholu. To wszystko dzięki wyższej akcyzie. Jeśli pomysły rządu wejdą w życie, za paczkę papierosów zapłacimy cztery razy tyle co obecnie, a za małpki o 30 proc. więcej – przypomina "Fakt".