Papierosy znikną ze sklepów. 20 maja kluczowy dla palaczy

Już od środy 20 maja ze sklepów znikną papierosy mentolowe oraz te z kapsułką smakową. Z badania Forum Konsumentów wynika jednak, że ponad połowa Polaków nie ma o tym pojęcia, a co piąty deklaruje, że będzie szukać "mentoli" na czarnym rynku.

Zakaz, który wejdzie w życie od przyszłego tygodnia, obejmie zarówno papierosy, jak i tytoń do palenia - przypomina Polska Izba Handlu. Chodzi tutaj przede wszystkim o papierosy mentolowe oraz aromatyzowane mentolem, a także te z tzw. clickiem, czyli umieszczoną w papierosie kapsułką smakową. Do środy 20 maja będą one musiały całkowicie zniknąć ze sprzedaży.

Nowe obostrzenie nie obejmie jednak papierosów elektronicznych, podgrzewaczy tytoniu oraz cygar i cygaretek.

Chociaż zakaz sprzedaży wejdzie w życie już wkrótce, to 51 proc. konsumentów nie ma o nim pojęcia. Z badania Forum Konsumentów wynika również, że 20 proc. palaczy jest gotowych poszukiwać swoich ulubionych "mentoli" na czarnym rynku.

mBank webinar dla firm: Jak płynnie przenieść stacjonarny biznes do online, przetrwać i wygrać w kryzysie?

Od kilku lat regularnie spada udział nielegalnych papierosów w polskim rynku. Jeszcze w 2015 roku stanowiły one 18,3 proc. Cztery lata później - już 9,9 proc.

Polska Izba Handlu jednak przestrzega, że przez nowe regulacje trend ten może się odwrócić. Szczególnie, że co piąty konsument wyraża chęć zakupienia zakazanych papierosów.

To jednak nie jest jedyny powód zwiększenia się szarej strefy. PIH wskazuje także na wzrost akcyzy o 10 proc. ze stycznia 2020 roku.

- Odpływ konsumentów do szarej strefy to realne straty zarówno dla handlu, jak i budżetu państwa - zaznacza Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu. - Dlatego apelujemy do służb państwowych, aby po 20 maja zintensyfikować działania ograniczające przemyt i ewentualną nielegalną produkcję wyrobów mentolowych - dodaje.

W komunikacie wskazano, że rynek w Polsce może zostać "zalany" papierosami zza wschodniej granicy, których dyrektywy unijne nie dotyczą, gdyż Ukraina, Białoruś oraz Rosja nie są członkami UE.

Z raportu "Szara strefa 2020" Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych, na który powołuje się PIH, wynika, że w Polsce zakazane od przyszłego tygodnia papierosy stanowią niemal 30 proc. rynku.

Przedstawiciele PIH na wideokonferencji wskazali również, że udział papierosów w obrotach małych sklepów waha się od 15 do 40 proc. To właśnie one najmocniej odczują skutki nowych obostrzeń. Według danych zaprezentowanych przez Izbę, papierosy mentolowe to obecnie od 5 proc. do 15 proc. obrotów małych i średnich sklepów.

- Wyroby tytoniowe stanowią ważną kategorię sprzedaży w handlu detalicznym. W niektórych sklepach odpowiadają nawet za 40 proc. obrotów. Obawiamy się, że nowe przepisy negatywnie wpłyną na przychody zwłaszcza najmniejszych przedsiębiorców - podkreśla Maciej Ptaszyński.

Problemem dla sprzedawców mogą się okazać papierosy mentolowe i z kapsułką, które pozostaną w magazynach sklepów po 20 maja. Jak wskazał Maciej Ptaszyński na wideokonferencji, w żaden sposób nie zostało uregulowane, co należy z nimi zrobić.

Wprowadzane zakazy są efektem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego z dnia 3 kwietnia 2014 roku oraz zaimplementowanej na tej podstawie do polskiego prawa ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Ustanowione wówczas przepisy wchodzą w życie 20 maja 2020 roku.

Zapisz się na nasz specjalny newsletter o koronawirusie