Paralotniarze podbijają wybrzeże. Za 150 zł możesz poszybować nawet 2 tys. metrów w górę

Gdy jedni nad morzem szukają słońca, inni czekają na wiatr. Bo tylko wtedy można latać paralotniami. Dla jednych 15-minutowy lot to przygoda, która daje kopa na cały rok, innych podniebne wycieczki tak uzależniają, że chcą latać przy każdej okazji. W ramach akcji #WPnaLato postanowiliśmy porozmawiać ze śmiałkami, którzy odważyli się skorzystać z nowej, letniej atrakcji nad Bałtykiem.

Wiatr, lokalizacja, lokalizacja i jeszcze raz lokalizacja

Trzech Polaków, jeden Niemiec

Tymczasem kolejni potencjalni klienci przychodzą i dopytują się o szczegóły lotu. Do pana Rafała podchodzi Niemiec i pyta, czy można polatać tylko nad plażą, bo nad morzem to się trochę boi. - Nie, nad plażą nie możemy. Zbyt duże niebezpieczeństwo - odpowiada pan Rafał. - Niemców jest sporo. Na trzech Polaków jest mniej więcej jeden Niemiec, który chce z nami polecieć - słyszę.

Sport nie należy do najtańszych. Sam napęd do paralotni kosztuje 8 tysięcy, cały zestaw - ok. 18 tys. zł. O ile chce się kupić sprzęt używany, ten prosto ze sklepu kosztuje oczywiście znacznie więcej. A paliwo? Podczas 15-minutowego lotu zużywa się średnio jeden litr benzyny.

Tymczasem widzę, jak Agnieszka wraz ze swoim pilotem podchodzi do lądowania. Lądowanie to najtrudniejszy manewr, podobnie jest w lotnictwie czy skokach spadochronowych. Jeden paralotniarz wybiega, by złapać dwójkę - Agnieszkę i pilota. Wszystko kończy się dobrze, ale zdjęcie całego sprzętu zajmuje dłużą chwilę. - Rewelacja. Rewelacja, co za widoki! - komentnuje jeszcze pełna emocji Agnieszka, choć przyznaje, że Angelika, jej przyjaciółka, długo musiała ją namawiać do tego pomysłu.