Park rozrywki tak drogi, że proponuje gościom raty. Nietypowa oferta

Ceny w innych parkach rozrywki w przypadku wieloosobowej rodziny również nie należą do najniższych. Na przykład, jak czytamy na portalu o2.pl, w Park of Poland w Mszczonowie za wizytę rodziny 2+2 zapłacimy od 600 do 640 zł. Wstęp do Kaszubskiego Parku Gigantów wyniesie 226-236 zł, a wizyta w Parku Dinozaurów w Łebie będzie kosztować 360-380 zł. Koszt wizyty w Parku Rozrywki Megalandia w Ustce dla czteroosobowej rodziny to około 172-192 zł. To ceny, które nie uwzględniają noclegów i wyżywienia.