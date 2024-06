Sprawdziliśmy ceny nad polskim morzem. Tyle zapłacisz za pobyt

Koszt dwutygodniowego rodzinnego wypoczynku

Najniższa cena za dwutygodniowy pobyt (od 1 do 14 lipca) dla rodziny z dwójką dzieci (9 i 11 lat) nad morzem to 2420 zł za pokój czteroosobowy z balkonem i łazienką w Łebie. W Mieroszynie kosztuje to już 2912 zł.