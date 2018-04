Parking na osiedlu co najmniej siedem metrów od budynku. Sądy nie są jednak jednomyślne

Nie można budować parkingów bezpośrednio pod oknami budynków mieszkalnych. Jednak nie każdy, kto będzie walczył o swoje prawa w sądzie, taką sprawę wygrywa.

Wtorkowa "Rzeczpospolita" przygląda się orzecznictwu sądów w sprawie parkowania pod blokami. Z rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wynika, że parking musi być co najmniej 7 metrów od budynku. Taka odległość jest dopuszczalna tylko w przypadku najmniejszych parkingów, do 4 miejsc postojowych.

Większe muszą być jeszcze dalej od budynku. W przypadku parkingu mogącego pomieścić od 5 do 60 samochodów odległość rosnie do 10 metrów, a w przypadku większych - do 20 metrów. Bliżej budynków mogą być tylko miejsca dla niepełnosprawnych - w ich przypadku wystartczy 5-metrowy dystans.

Wielu ludzi, zwłaszcza tych mieszkających na parterze, ma jednak z samochodami parkującymi pod ich domami problem. Spory o to coraz częściej trafiają do sądów. Co ciekawe, wymiar sprawiedliwości nie jest co do ich rozstrzygania jednomyślny.