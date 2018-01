Parodia bitcoina warta ponad miliard dolarów. Kryptowaluty przeskoczyły Microsoft

Czasy są takie, że ludzie płacą grube pieniądze za coś, co nie jest warte nic. Nawet parodia bitcoina sprzed czterech lat poszła ostro w górę i warta jest już ponad miliard dolarów. Wszystkie kryptowaluty wyceniane są już wyżej niż producent Windowsów - Microsoft.

Hasło "Dogecoin - bardzo walutowy - dużo monet - wow - wersja 1.1 uruchomiona" z wizerunkiem psa rasy Shiba, wabiącego się Doge ("psisko", "piesio") stał się inspiracją do stworzenia logo kryptowaluty Dogecoin (DOGE).

Dogecoin jest tym samym już 36. najwięcej wartą kryptowalutą świata. Za jej wzrostem przemawiać ma niska cena jednostkowa. O ile za bitcoina trzeba płacić obecnie równowartość 15-16 tys. dol., to za dogecoina zaledwie 0,0106 dolara. W ciągu ostatniego miesiąca dogecoin poszedł w górę o aż 400 proc.

Bitcoin doprowadził do spadku cen złota i platyny?

- Najważniejszym powodem parabolicznych wzrostów altcoinów (kryptowalut alternatywnych do bitcoina) jest percepcja, że to są tanie "coiny" - powiedział serwisowi CNBC Dave Chapman, dyrektor zarządzający w Octagon Strategy z Hong-Kongu. - Dwie najbardziej znane kryptowaluty, czyli bitcoin i ethereum, uważane są już za drogie dla nowych graczy - dodał.

To sprawia, że kryptowaluta warta nieco ponad centa - tak jak dogecoin - ma swoich zwolenników. Cóż z tego, że uzasadnienie wyceny jest z rejonów "wysp nonsensu"? Ktoś za to płaci dolarami, więc najwyraźniej to jest właśnie tyle warte - takie rozumowanie obowiązuje. Na rynku kryptowalut coś takiego jak wycena fundamentalna nigdy nie istniało i w rezultacie wszystko jest możliwe, póki są chętni, żeby dorzucać kolejne pieniądze. Znana od wielu lat zasada piramidy finansowej.