Partner wystawił cię tuż przed weselem? Ten portal ci pomoże

Pan Michał wpadł na pomysł stworzenia strony do "wynajęcia" osoby na wesele, gdy sam nagle został bez partnerki. Dziś z pomocy jego portalu korzysta 30 tys. osób miesięcznie – Najgoręcej jest w sezonie weselnym, czyli od maja. Ale zimą ludzie szukają partnera na sylwestra czy studniówkę.

Portal partnernawesele.pl pomaga w kontakcie między osobami, które szukają partnera na imprezę, a osobami, które chcą zaproponować swoje towarzystwo. Za tym pomysłem stoi Michał Siegieda, który na co dzień zajmuje się pozycjonowaniem i reklamą stron internetowych.

Jak dodaje: - Ostatecznie znalazłem partnerkę, ale stres który towarzyszył poszukiwaniom na ostatnią chwilę to coś, czego nie chciałbym nigdy więcej doświadczyć. Pomyślałem, że pewnie nie tylko ja miałem taki kłopot.

Prace nad stroną ruszyły cztery lata temu. Michał Siegieda przyznaje, że robił ją sam po godzinach. Koszty? Nasz rozmówca przyznaje, że płaci niewielką kwotę rocznie za domenę i serwer. Gdyby miał jednak poprzeliczać łączny czas spędzony na pracy na pieniądze, to pewnie wyszłoby dużo więcej. Mimo to pan Michał nie planuje brać pieniędzy za korzystanie ze strony.

- Branża jest sezonowa. Największy ruch jest oczywiście w sezonie weselnym czyli od maja do września. W porach zimowych pojawiają się za to użytkownicy, którzy szukają partnera na sylwestra i studniówki, gdyż ogłoszenie w tych branżach także można u nas dodać – tłumaczy twórca strony.

I przyznaje, że są sposoby na przyciągnięcie osób na stronę. Ruch na stronie pochodzi z wyszukiwarki , mediów społecznościowych i wejść bezpośrednich. Jeżeli strona "żyje", dodawane są nowe zdjęcia to użytkownicy chętnie powracają. Michał Siegieda zapewnia, że nigdy nie dostał żadnej reklamacji ani skargi. Nie wyklucza również, że niektóre znajomości przeradzają się w coś poważniejszego.

- Jako administrator nie wnikam w kontakt między użytkownikami i nie wiem, co dzieje się dalej. Raz na jakiś czas dostaję podziękowanie za to, że strona pomogła znaleźć komuś partnera na wesele, ale są to pojedyncze sytuacje. Czas jednak pokazał, że odwiedzający często szukają czegoś więcej niż tylko wyjścia na wesele, także mój serwis może nie jest portalem randkowym, ale czasem jest tak traktowany.