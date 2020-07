"Paszport Polsatu nie wystarczy". Ambasada przypomina na jakich zasadach można wjechać do Chorwacji

Przy wjeździe i wyjeździe z Chorwacji obowiązuje kontrola graniczna. Chorwacja nie należy do strefy Schengen, ale władze tego kraju doceniają turystów z Polski. Nie trzeba mieć więc ze sobą paszportu, wystarczy dowód osobisty. Oczywiście paszport też jest dokumentem uprawniającym do wjazdu na teren tego kraju.

Polska ambasada postanowiła przypomnieć o tym fakcie polskim obywatelom. Sezon urlopowy w pełni, do Chorwacji wybiera się (jak co roku) spora grupa naszych rodaków. Warto pamiętać, że bez dowodu lub paszportu nie wjedziemy do tego kraju. To nie wszystko - za brak ważnego dokumentu podróży grozi mandat. Dodatkowe koszty braku dokumentów wiążą się z koniecznością wyrobienia w konsulacie paszportu tymczasowego, który umożliwi powrót do kraju.