Patostreaming za pieniądze. Platformy cyfrowe nie zdają egzaminu

Platformy streamingowe mają trudności z monitorowaniem treści transmitowanymi na żywo w internecie. Widzowie wpłacają pieniądze patostremerom i "nie do końca rozumieją, że to, co się dzieje, jest prawdziwe" - - powiedziała kierownik działu Dyżurnet.pl w NASK Martyna Różycka.