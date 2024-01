Pełzający trend dotarł do dyskontów

Na materiałach, które publikują użytkownicy TikToka, widać, jak młodzi wchodzą w ten sposób do sklepów odzieżowych, ale odwiedzają także restauracje czy sklepy spożywcze. To jednak nie wszystko. Portal wiadomoscihandlowe.pl zwraca uwagę, że młodzi ludzie "wpełzają do lodówek" i sklepowych zamrażarek.