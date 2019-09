Pensja nauczyciela uzależniona od pensji minimalnej. ZNP zbiera podpisy pod projektem obywatelskim

- Zbieramy podpisy pod projektem obywatelskim. Ma być w nim zapisane, że pensja nauczyciela będzie uzależniona od pensji minimalnej lub średniej - powiedział w programie "Money. To się liczy" Sławomir Broniarz, prezes ZNP.



- Nie oglądamy się na NSZZ Solidarność, bo ich pismo do premiera to zwykła polityczna ustawka - dodał Broniarz. - Solidarność idzie ramie w ramię z rządem. List to próba ratowania wizerunku. Nic więcej. Gdyby Solidarność nie wyłamała się w kwietniu, dziś sprawy wyglądałyby zupełnie inaczej, bylibyśmy w innym miejscu.