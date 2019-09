Pepco ostrzega. Popularna zabawka dla dzieci może być szkodliwa

Zabawkowa masa "Unicorn Poop" może być szkodliwa dla zdrowia - alarmuje sieć sklepów Pepco. I apeluje do klientów, którzy kupili swoim dzieciom tzw. "gluta" o wdzięcznej nazwie "kupa jednorożca", by zwrócili go do sklepu.

Pepco apeluje o zwrot popularnej zabawki dla dzieci (East News, Fot: East News)

Unicorn Poop to specjalna masa, która jest popularną zabawką wśród dzieci. Sprzedawana jest zarówno w sklepach, jak i w automatach w wielu turystycznych miejscowościach, również nad polskim morzem.

Jak informuje sieć na swojej stronie internetowej, wszyscy klienci mogą zwrócić kupiony w Pepco produkt bez konieczności okazywania paragonu.

Dlaczego? "Powodem wycofania produktu jest wykrycie nieprawidłowości w składzie przedstawionego produktu, co jest niezgodne z Dyrektywą 2009/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r." - czytamy w komunikacie.

Ani sieć, ani producent nie precyzują dokładnie, o jakie nieprawidłowości w składzie może chodzić.

Produkt można zwrócić w każdym z ponad 900 sklepów sieci w całej Polsce, a nie tylko w tym, w którym zakup został dokonany.

