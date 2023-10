Pepco pokazało wyniki. "Sytuacja uległa pogorszeniu"

"Mieszane" wyniki

Jak dodano, grupa utrzymuje solidny bilans z silnymi przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej i dostępem do ponad 400 mln euro płynności (z gotówki i kredytów). "Wyniki grupy w minionym roku były mieszane z uwagi na trudne otoczenie rynkowe. Otworzyliśmy rekordową liczbę nowych sklepów i osiągnęliśmy silny dwucyfrowy wzrost przychodów, co przełożyło się na rekordowe przychody całej grupy. Zwiększymy zyski rok do roku i osiągniemy najwyższy w historii wynik EBITDA na poziomie ok. 750 mln euro" - powiedział, cytowany w komunikacie, Andy Bond, przewodniczący wykonawczy Grupy Pepco.