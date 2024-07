Perełka w cieniu polskiego kurortu. "To inny świat"

Inny świat - to określenie padające często z ust osób, które w trakcie pobytu nad polskim morzem zdecydowały się na krótką wycieczkę za zachodnią granicę. Niemal prosto z deptaku w Świnoujściu trafiają one do Ahlbeck - niewielkiego niemieckiego kurortu pełnego willi pamiętających przełom XIX i XX wieku.