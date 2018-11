Personalizowane czekoladki dla biznesu. Idealne na firmowe eventy i świąteczne upominki

Praliny w firmowym kartoniku mogą stać się słodkim zaproszeniem, podziękowaniem, reklamą lub wizytówką. Eleganckie pudełko smacznych czekoladek koresponduje z wizerunkiem firmy, która dba o wizerunek i dobre relacje i jest dobrym pomysłem na świąteczny prezent.

Jest wiele inspiracji, które pomogą nam stworzyć nasz produkt. Wzór możemy wybrać spośród gotowych szablonów lub postawić personalizowaną opcję, która jest dostępna już przy zamówieniu 100 sztuk opakowań. Co do smaków, to mamy do wyboru ponad 40 różnych czekoladek.