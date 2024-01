PGE Polska Grupa Energetyczna z potwierdzeniem ratingu Fitch na poziomie BBB+

"Utrzymanie ratingu przez Fitch na poziomie BBB+ to potwierdzenie, że kierunek naszych działań jest właściwy, a realizujemy go w oparciu o solidne podstawy operacyjne i finansowe" - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. "Potwierdzenie wiarygodności kredytowej to również dobry prognostyk dla spółki w perspektywie kapitałochłonnych inwestycji niezbędnych w okresie transformacji energetycznej w kierunku nisko- i zero-emisyjnym, zgodnym z naszymi strategicznymi celami" - dodaje Wojciech Dąbrowski.