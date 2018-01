Pięć osób z podejrzeniem odry. To pracownicy zakładów mięsnych

Na oddziale chorób zakaźnych szpitala w Ostródzie i w Elblągu przebywa obecnie pięć osób, u których podejrzewa się odrę. Tej choroby na Warmii i Mazurach nie było od lat.



Odra to wirusowa choroba zakaźna. Jej charakterystycznymi objawami są plamista wysypka, gorączka czy zapalenie błon śluzowych dróg oddechowych. U dwóch osób potwierdzono już występowanie choroby. Pozostała trójka czeka na wyniki badań.

Jak informuje Polskie Radio Olsztyn, cała piątka to obywatele Ukrainy. Są oni zatrudnieni w zakładach mięsnych Morliny. Informację o chorobie lekarze przekazali do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Jej eksperci ustalają obecnie, ile osób miało kontakt z chorymi. Fachowo nazywa się to dochodzeniem epidemiologicznym.