"Chwyciła dziecko i wybiegli". 5‑latek rozbił bezcenne dzieło sztuki

Jak informuje BBC, dzban nie był chroniony szkłem ani oddzielony od zwiedzających w żaden inny sposób. Z relacji rodziców chłopca wynika, że dzban został strącony na podłogę, gdy 5-letni Alex delikatnie go pociągnął, chcąc zajrzeć do środka. W rozmowie z portalem ojciec przyznał, że początkowo "był w szoku" i nie wierzył, że "to jego dziecko to zrobiło".