Pieczarki, boczniaki, sztuczne aromaty. Sprawdzamy, co pływa w grzybowej

Sezonowe menu nie może obejść się bez leśnych grzybów. Jednak w wielu przetworach, gotowych daniach czy produktach podawanych w restauracjach borowiki i maślaki to w rzeczywistości znacznie tańsze pieczarki i boczniaki.

- Ja pieczarkę szanuję, lubię, używam namiętnie - mówi Grzegorz Łapanowski. - Chętnie też mieszam pieczarkę, np. z borowikiem. Ona daje trochę smaku, konsystencji, no i jest też odpowiednio tańsza. Dopóki nikt nikogo nie oszukuje i mówimy uczciwie, że stosujemy pieczarki i mieszamy z innymi grzybami, to jest OK. Gdybym chciał zrobić zupę z samych borowików, to ona musiałaby kosztować jakieś 30 złotych. Kto z nas jest gotowy tyle zapłacić za zupę? Jeśli ona kosztuje 6 - 8 złotych, to też trzeba zrozumieć, że ktoś, kto prowadzi gastronomię, powinien wydać na surowce cztery razy mniej niż cena gotowego dania. Na pieczarkach można zrobić bardzo dobrą zupę, na borowikach też i tak samo można je wymieszać. Oczywiście nie mówimy tutaj o przypadkach, gdzie ktoś do zupy pieczarkowej dodaje sos pieczeniowy, trochę oliwy truflowej i sprzedaje "zupę truflową" za 25 złotych, bo to jest nie fair. Ale to są przypadki skrajne, starajmy się szukać raczej tej dobrej gastronomii.