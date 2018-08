Mandaty dla grzybiarzy. Niezgodne z przepisami grzybobranie może sporo kosztować

Zbieranie grzybów w Lasach Państwowych jest dozwolone i bezpłatne. Jeśli trzymamy się zasad. Wjazd autem głęboko w las, zbieranie lub niszczenie gatunków chronionych, a nawet nieumiejętne zrywanie grzybów może narazić na wysoką grzywnę.

W Polsce zbieranie grzybów jest zajęciem bardzo powszechnym. W sezonie lasy pełnie są ich amatorów. Żeby ukazać skalę, wystarczy sięgnąć choćby po ostatni raport GUS z 2017 roku. Wynika z niego, że podczas urodzajnego roku do skupów trafiło w sumie ponad 3,8 tys. ton grzybów leśnych. A przecież dane te nie uwzględniają grzybów, które trafiają bezpośrednio do polskich kuchni. Skala grzybobrania będzie więc jeszcze większa.

A jest co zbierać. Oficjalna lista ministra zdrowia zawiera aż 47 gatunków grzybów jadalnych dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych . Od ubiegłego roku wzbogacała się ona o 3 nowe gatunki, a już pierwotny wykaz - 44 rodzajów grzybów - robił wrażenie na Unii Europejskiej. Zwłaszcza, że inni członkowie Wspólnoty mają znacznie krótsze listy .

Na dodatek, pod względem swobody Polska to właściwie raj dla grzybiarzy. Mamy prawdopodobnie najbardziej liberalne przepisy w Europie. Z lasów w Niemczech, Szwajcarii czy Wielkiej Brytanii na przykład można wynieść zaledwie 2 kg grzybów na głowę. By zbierać we Francji, trzeba wpierw zapłacić. A w Holandii czy Belgii grzybobranie jest w ogóle zabronione.