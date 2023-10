Pieniądze na dziecko. ZUS przypomina o wniosku

Dobry start. Jak złożyć wniosek?

Pieniądze z programu "Dobry start" przysługują wszystkim uczniom w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do 24 lat. Wsparcie jest niezależne od wysokości dochodów rodziców. 300 plus nie obejmuje jednak dzieci uczęszczających do żłobków, przedszkoli i zerówek, a także studentów, nawet jeśli mieszczą się w uprawniającym do świadczenia przedziale wiekowym.