Pieniądze z ZUS można odziedziczyć. Na subkontach leżą miliardy zł

Subkonto w ZUS jest częścią konta emerytalnego należącego do osoby ubezpieczonej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli ktoś posiada w ZUS subkonto, to może wskazać osoby uprawnione do środków zapisanych na subkoncie po swojej śmierci. W każdym czasie można też zmienić swoją wcześniejszą decyzję.