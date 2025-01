Oszukiwali na oleju. Skarb Państwa stracił prawie 113 mln zł

"Swoim działaniem spowodowali uszczuplenia podatkowe na szkodę Skarbu Państwa, sięgające 113,5 mln zł" - czytamy w oficjalnym komunikacji śląskiej policji. Z tej kwoty 88,5 mln zł to uszczuplenie w podatku akcyzowym, a 25 mln zł - w podatku VAT .

Sprawcy działali w latach 2015-2016. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach ustalili, że kontrolowali firmę na terenie woj. śląskiego i wykorzystywali kilka zagranicznych spółek do swojego nielegalnego procederu.

Na czym polegał? Policja informuje w komunikacie, że wytwarzali olej formowy, wykorzystywany w procesach odlewniczych. Gotowy wyrób sprzedawali do kontrolowanych przez siebie firm na terenie Niemiec . Zgodnie z przepisami podatkowymi, w takim przypadku byli zwolnieni z płacenia podatku akcyzowego i VAT.

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej skierował akt oskarżenia w tej sprawie do Sądu Okręgowego w Katowicach. Obejmował on łącznie 14 podejrzanych w wieku od 38 do 63 lat. Łącznie zarzucono im popełnienie 25 przestępstw, m.in. działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa i pranie brudnych pieniędzy.