Plac zabaw na grobach w Białymstoku. Zapowiadają zgłoszenie

- Do tej pory nie było oficjalnego postulatu, aby go rozebrać. Obecnie rozbiórka nie jest przewidywana. Plac zabaw nie jest doposażany w nowe elementy zabawowe lecz jest utrzymywany/konserwowany w niezmienionym zestawie elementów zabawowych – aby zapewnić bezpieczne korzystanie przez dzieci - przyznaje cytowana przez portal Agnieszka Błachowska z biura prasowego w białostockim magistracie.

- Jeśli sąd uzna, że jest on niezgodny z przepisami, to wywróci to cały system, a skutki tych orzeczeń są trudne do przewidzenia - przyznał w rozmowie z dziennikiem Mateusz Tyczyński, przewodniczący rady miejskiej w Radomiu.