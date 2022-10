Pierwsza zima bez gazu z Rosji. Ministerstwo zabiera głos ws. ewentualnych ograniczeń

Od kilku lat Polska planowała skończyć z importem rosyjskiego gazu wraz z końcem 2022 roku, jednak inwazja Władimira Putina na Ukrainę przyspieszyła ten moment. To będzie pierwsza zima bez surowca z Rosji. Ministerstwo klimatu tłumaczy, co to oznacza dla bezpieczeństwa dostaw gazu dla Polaków. I przypomina, skąd nasz kraj weźmie teraz błękitne paliwo.