Ponad 250 tysięcy osób z odciętym gazem lub prądem. URE radzi dłużnikom, jak się obronić

Co robić, gdy już odetną media

Nawet jeśli dojdzie już do odcięcia mediów, sytuację można rozwiązać. Najpierw powinniśmy zwrócić się do przedsiębiorstwa energetycznego. Odbiorca może złożyć do przedsiębiorstwa reklamację na wstrzymanie dostarczania paliw gazowych lub energii. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo jest obowiązane wznowić dostawy i kontynuować je do czasu rozpatrzenia reklamacji - instruuje URE.