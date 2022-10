Przekręt na "inwestycji w gaz". Państwowa spółka ostrzega przed złodziejami

Były oszustwa na rzekomych inwestycjach w Orlen czy kryptowaluty, było wyłudzanie danych do logowania do bankowości internetowej. Teraz oszuści znaleźli kolejny sposób, by pozbawić ofiary oszczędności życia. Ostrzega przed nim spółka Gaz-System, która odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce i jest właścicielem terminalu LNG w Świnoujściu.