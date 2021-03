Pierwszy polski portal społecznościowy dla zwierząt

Petgram ma zadbać o bezpieczeństwo czworonogów. Spółkę, za którą stoi znana z programów telewizyjnych Monika Goździalska, wsparli już inwestorzy.

Petgram to innowacyjna aplikacja społecznościowa dla miłośników zwierząt. Sama nazwa sugeruje, że to portal bardzo podobny do Instagrama, z tą różnicą, że na platformie zamiast zdjęć naszych znajomych publikowane będą zdjęcia naszych zwierząt. Jak podaje producent, niezależnie od tego czy jesteśmy właścicielami chomika, kota czy psa, Petgram będzie miejscem dla wszystkich zwierzaków!

Bezpieczne zwierzę w zasięgu oka

Autorzy Petgrama połączyli swój społecznościowy portal z obrożą wyposażoną w lokalizator GPS. Gadżet pozwala śledzić lokalizację zwierzaka na mapie w czasie rzeczywistym, stworzyć dla niego strefę bezpieczeństwa w domu lub innym dowolnym miejscu (jeśli ją opuści, właściciel natychmiast jest o tym informowany) czy udostępniać lokalizację innym, by razem ze znajomymi umawiać się na wspólne spacery. Jak to działa? Jeżeli wychodzisz z psem i masz obawy, że może on uciec, lub jeżeli Twój czworonożny przyjaciel wyprowadzany jest przez obce osoby i istnieje prawdopodobieństwo, że zerwie im się ze smyczy, koniecznie przypnij mu do obroży GPS. Dzięki Petgramowi masz możliwość odnalezienia swojego zwierzaka, możesz monitorować jego położenie, formę i aktywność. Poza lokalizacją Petgram posiada też aktywną społeczność, która angażuje się w wyzwania, konkursy, dzieli się ciekawymi historiami z życia swoich czworonogów.

Pracuję w mediach bardzo długo, przekłada się to na szeroką rozpoznawalność w internecie. Prowadzę bardzo aktywnie swoje social media, pokazuję świat który kocham i który mnie otacza. Od lat też jestem kojarzona jako miłośniczka zwierząt. Kocham zwierzęta, mam 4 psy. Angażuję się w zbiórki pieniędzy dla schronisk, pomagam w adopcji zwierząt. Chciałabym, aby sięgali i korzystali z aplikacji w trosce o bezpieczeństwo swoich pupili – mówi Monika Goździalska.