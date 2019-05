Pierwszy Primark w Polsce to sklep "top secret". Wytropiliśmy, gdzie dokładnie powstanie

Zawiódł się ten, kto miał nadzieję, że otwarty zostanie pierwszy w Polsce sklep Primark. Nie wiadomo, kiedy będzie można zrobić w nim zakupy. Galeria Młociny, w której się znajdzie, nie zdradza też, gdzie dokładnie go szukać, ale krótkie śledztwo - i już wiemy.

Wiadomo, że powstanie w otwartej w czwartek 23 maja Galerii Młociny na warszawskich Bielanach – i tyle oficjalnie można powiedzieć. Mowa o sklepie brytyjskiej sieci Primark. Nie trzeba go przedstawiać fanom taniej mody. Primark to ulubione miejsce zakupów przede wszystkim młodych ludzi, którzy chcą często zmieniać garderobę, a na zakupach zwracają uwagę na cenę, a niekoniecznie – na jakość.

Sklepu jeszcze nie ma i nie wiadomo, kiedy dokładnie zostanie otwarty. Biuro prasowe Galerii Młociny zapewnia, że nastąpi to wkrótce, ale żadnych szczegółów nie chce podawać.

Wszystko jest owiane tajemnicą, więc na witrynie brakuje choćby najmniejszego logo sklepu. Są jednak pewne wskazówki: nazwy kilku miast, w których działa sklep (jeden z najpopularniejszych to zdecydowanie ten przy Oxford Street w Londynie), a wszystko utrzymane jest w charakterystycznej dla sklepu, błękitnej kolorystyce.

No i podpis: "Najmodniejszy debiut roku". Czy rzeczywiście? Może się okazać, że przyjdzie nam to ocenić dopiero po wakacjach – takie spekulacje można przeczytać w branżowych, poświęconych handlu, serwisach. To termin znacznie bardziej odległy niż zapowiedziane przez biuro prasowe "kilkanaście dni". Gdy data otwarcia pierwszego Primarku w Polsce (choć spekuluje się, że jednocześnie otwarte zostaną dwa) będzie znana, na pewno o niej poinformujemy.