Kultowy hotel na razie zostaje. Trzy miesiące na negocjacje z miastem

Hotel Wysoka Brama, położony w sercu Olsztyna, stanął przed widmem zamknięcia. Jak informuje olsztyńska "Wyborcza" właściciel Jerzy Murach prowadzi go od 32 lat. Miasto nie uwzględniło jego wniosków o obniżenie stawek najmu, co zmusiło go do planowania wyprowadzki z końcem stycznia 2025 r.