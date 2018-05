PiS chce nowego podatku. Wyższe składki to mniejsze pensje i emerytury

Pieniędzy na służbę zdrowia ma być więcej. PiS chce wyciągnąć je z kieszeni Polaków. Szef NFZ postuluje, aby podnieść składki zdrowotne.

Skąd wziąć pieniądze na wywalczone przez młodych lekarzy rezydentów wyższe nakłady na polską służbę zdrowia? Przypomnijmy, że za sprawą protestów do 2024 roku mają one stopniowo wzrastać do 6 proc. PKB.