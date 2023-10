PiS obiecuje, że nie podniesie wieku emerytalnego. Ale zachęca ludzi do dłuższej pracy

– Zapomina się przy tym o retoryce, że będzie to praca do śmierci, że to będzie praca do końca swoich dni, że będzie to praca w pocie i znoju starszych ludzi, którzy będą już ostatkami sił chodzili do tej pracy. Jednocześnie ten sam rząd mówi, że poprzednicy podnosili ten ustawowy wiek emerytalny, a on go obniżył. Mamy tu trochę takie rozdwojenie jaźni – dodał szef IE.