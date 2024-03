UE uderza w posiadaczy pieców gazowych. PiS: będą eksmisje

Beata Kempa zastanawiała się w tym czasie, czy wprowadzenie zakazu używania pieców na gaz może doprowadzić do zubożenia gospodarstw domowych. O co chodzi? Dyrektywa jest częścią Zielonego Ładu, czyli programu, który stawia sobie za cel zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Europie. Jednym z jego założeń jest sprawienie, by wszystkie budynki stały się zeroemisyjne. Pociąga to za sobą dużą zmianę w myśleniu o sposobach ogrzewania domów.