PiS zarzekał się, że nie będzie podwyżek. Poznań już podnosi opłaty, kolejne miasta też się nie zawahają

Od początku stycznia obowiązuje nowe Prawo wodne. Rząd zapowiadał, że przepisy nie spowodują wzrostu cen, a w każdym razie nie w pierwszych miesiącach obowiązywania, jednak poznaniacy już otrzymali nowe cenniki za odprowadzanie deszczówki. W ślad stolicy Wielkopolski pójdą też inne samorządy.

Rządzący zapewniają, że nowela dostosowuje polskie przepisy do prawa unijnego, a konkretnie – wprowadza wymóg płacenia za wodę dla wszystkich, którzy z niej korzystają. Ma to być zachętą do oszczędzania zwłaszcza dla tych branż, które dotąd były z opłat zwolnione, np. dla energetyki, rolnictwa czy rybołówstwa. Ponadto brak zmian w prawie doprowadziłby do nałożenia kar na Polskę przez Komisję Europejską i utraty około 3, 5 mld funduszy unijnych, które m. in miałby być przeznaczone na infrastrukturę przeciwpowodziową