PIT 2024. Do kiedy złożyć zeznanie podatkowe? Ostateczny termin coraz bliżej

Do kiedy rozliczyć PIT za 2023? Możliwa automatyczna akceptacja

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozliczenie podatku za poprzedni rok należy złożyć do końca kwietnia kolejnego roku podatkowego. Oznacza to więc, że PIT za 2023 r. można złożyć do wtorku 30 kwietnia 2024 roku. Termin ten dotyczy rozliczeń PIT 28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 PIT-38 oraz PIT-39.