Rozliczenie PIT za 2023 rok. Jak złożyć deklarację, co można odliczyć?

By rozliczyć deklarację przez internet, należy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego za pomocą danych podatkowych lub profilu zaufanego, mObywatela, e-dowodu, lub bankowości elektronicznej. W systemie dostępne będą dokumenty, wstępnie uzupełnione przez Krajową Administrację Skarbową - przed ich akceptacją warto jednak sprawdzić poprawność danych, a także ewentualne prawo do skorzystania z ulg podatkowych i odliczeń.