Pit za 2023 r. Do kiedy trzeba złożyć?

W jaki sposób przesłać PIT przez internet? Aby przesłać deklarację w formie elektronicznej, należy zalogować się do usługi Twój e-PIT. Można zrobić to za pomocą Profilu zaufanego, aplikacji mObywatel, bądź poprzez podanie kwoty przychodu z rozliczenia za 2022 r. Następnie należy sprawdzić poprawność danych, dostępnych w systemie. Co ważne, we wstępnie wypełnionych deklaracjach nie są uwzględnione przysługujące ulgi oraz odliczenia - z tego względu część podatników będzie musiała samodzielnie je wskazać. Po akceptacji danych, należy potwierdzić wprowadzone zmiany (bądź ich brak).