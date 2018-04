PIT, z którym trzeba się pospieszyć. Wniosek tylko do 16 kwietnia

Jeśli chcemy, by to skarbówka rozliczyła za nas PIT, musimy zgłosić się do niej najpóźniej w połowie miesiąca. Został nam więc już tylko tydzień.

Wniosek PIT-WZ składa się przez internet - wizyta w urzędzie nie jest potrzebna. (Forum, Fot: Krystian Maj)

Tylko do 16 kwietnia można składać wniosek PIT-WZ - przypomina w poniedziałek Ministerstwo Finansów. Jest to wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy.

Fiskus, na podstawie informacji z naszego zakładu pracy oraz informacji zawartych we wniosku PIT-WZ, wypełni za nas PIT-a i udostępni na Portalu Podatkowym, a my później będziemy musieli tylko zatwierdzić.

We wniosku PIT-WZ można przekazać urzędowi informacje m.in. o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu, np. z tytułu przysługującej ulgi na dzieci, wydatków na cele rehabilitacyjne czy podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Można też wskazać, na jaką organizację chcemy przekazać 1 proc. naszego podatku.

Nie ma znaczenia, czy rozliczasz się sam, czy wspólnie z małżonkiem, czy jako osoba samotnie wychowująca dzieci, we wniosku wskażesz sposób rozliczenia - podaje Ministerstwo Finansów.