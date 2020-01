PKP Intercity już się skarży. Ma poważną konkurencję

Leo Express będzie konkurencją dla PKP Intercity na jednej z głównych tras. To świetna wiadomość dla pasażerów, bo PKP musi zareagować, by nie stracić klienta. Na razie polski przewoźnik skarży się, że będzie zmuszony wprowadzić zniżki.

Jak przypomina "Gazeta Wyborcza", półtora roku temu czeski przewoźnik uruchomił pierwsze pociągi pomiędzy Pragą, Katowicami i Krakowem. Od tamtej pory dołączył do tego połączenie między Pragą a Wrocławiem, we współpracy z Kolejami Dolnośląskimi. Poza tym operator otrzymał również zezwolenie na połączenie między Krakowem a Medyką.

To połączenie może oznaczać dużo lepszy wybór dla pasażerów. Obecnie podróż na trasie Warszawa - Kraków albo trwa długo (ok. 4,5 godz.), albo jest bardzo droga (ok. 150 zł za przejazd w czasie ok. 2 godz. 20 min.).