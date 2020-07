PKW. W jakiej sytuacji można złożyć protest wyborczy?

Sam protest wyborczy może wnieść każdy wyborca, którego nazwisko w dniu wyborów prezydenckich 2020 było umieszczone w spisie wyborców. Przesłankami do wniesienia protestu może być wszystko to, co mogło się przyczynić do zmiany wyników wyborów.