PKW zachęca do pracy w komisji wyborczej. Do wyciągnięcia nawet 500 złotych

Wszyscy chętni mają czas już tylko do 13 września, aby zgłosić się do pracy w obwodowej komisji wyborczej podczas wyborów parlamentarnych. A jest o co się starać, ponieważ tegoroczna stawka za tę pracę waha się od 350 do nawet 500 złotych.

Praca członka komisji kończy się wraz z policzeniem głosów i zatwierdzenia protokołów (East News, Fot: Krzysztof Kaniewski)

350 złotych otrzymają członkowie obwodowych komisji wyborczych. Na więcej mogą liczyć: wiceprzewodniczący (400 złotych) i przewodniczący, którego pracę PKW wyceniła na 500 złotych.

PKW na swojej stronie zachęca chętnych do zgłaszania się, bo termin przyjmowania kandydatur upłynie w piątek, 13 września.

– Jeśli chcesz zaangażować się w prace terytorialnej (wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej) komisji wyborczej albo obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie lub obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, zgłoś się do jednego z komitetów wyborczych – napisano komunikacie na stronie PKW.

Państwowa Komisja Wyborcza wskazuje też, kto może składać wnioski o dołączenie do komisji. Kandydatem na członka może być każdy, kto ma obywatelstwo polskie i jest ujęty w stałym rejestrze wyborców w jednej z gmin na obszarze całego województwa. Chętny musi mieć również ukończone 18 lat w dniu zgłoszenia, a także nie może być pozbawiony praw wyborczych lub publicznych oraz nie może być ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

Najczęściej do komisji obwodowych są delegowani lokalni działacze partyjni, lub osoby związane bezpośrednio z kandydatami, czy też ich sympatycy. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby do urzędu gminy, zgłosiły się też osoby, które nie mają żadnych powiązań politycznych.

Wybory do parlamentu odbędą się 13 października. Podczas nich działać będzie 27 tys. 287 obwodowych komisji wyborczych, otwartych od godz. 7:00 do 21:00. Po ich zamknięciu, członkowie OKW zabiorą się do liczenia głosów.