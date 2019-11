Plac zabaw dla dwójki dzieci. Kuriozum na wrocławskim osiedlu

89 mieszkań w dwóch budynkach, a pod blokiem "plac zabaw". Cudzysłów nieprzypadkowy. Na jednym z wrocławskich osiedli powstało właśnie miejsce, w którym jednocześnie może się bawić... dwoje dzieci. Reszta co najwyżej usiądzie na ławce.

Lokalizacja bardzo korzystna. Niedaleko centrum handlowe Marino, pętla tramwajowa. Do tego blisko do szpitala, Lidla i na stację benzynową, gdyby czegoś zabrakło w niehandlową niedzielę. Do centrum miasta też wystarczy trochę dłuższy spacer. Jak na miejsce, cena mieszkania niezbyt wysoka - ok. 6200 zł za metr kwadratowy.