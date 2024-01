Plantacja zlikwidowana. Zabezpieczono ponad 7 kg marihuany

W pomieszczeniach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt do uprawy konopi, taki jak oświetlenie, wentylacja, ogrzewanie czy nawodnienie, znaleziono także agregat prądotwórczy, co miało zminimalizować użycie energii. Wartość tego sprzętu wstępnie oszacowano na co najmniej 200 tys. zł.