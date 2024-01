Plaga na Dolnym Śląsku. Policja rozbiła kolejną "domową fabrykę"

W trakcie działań policyjnych skonfiskowano ponad 400 litrów cieczy do produkcji narkotyków, w tym gotowy narkotyk. Kryminalni wspólnie z technikami kryminalistyki oraz technikiem laboratorium kryminalistycznego z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu znaleźli przedmioty służące do wytwarzania, pakowania, ważenia oraz dystrybucji zabronionych substancji.