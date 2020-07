Plastikowa butelka jest jak prezerwatywa. Naprawdę możesz użyć jej tylko raz

Jeśli coś jest jednorazowe, lepiej nie używać tego więcej niż raz. Ponowne wykorzystywanie plastikowych butelek PET do napojów czy wody jest bardzo złym pomysłem - ostrzegają naukowcy. W ten sposób faszerujemy się groźnym dla zdrowia chemicznym koktajlem oraz bakteriami.

Myślisz może, że nalewając sobie picie do butelki po wodzie mineralnej, jesteś eko? W końcu dajesz plastikowi drugie życie, przyczyniasz się do jego mniejszego zużycia. Niestety, idea jest słuszna, ale ponowne wykorzystywanie niektórych plastików to duży błąd.

Argumentów przemawiających za nieużywaniem plastikowych butelek do wody i napojów jest sporo. Pierwszy - oczywisty: to zaśmieca planetę. Plastikowe śmieci i cząstki można znaleźć już dosłownie wszędzie, zatruwają one wszystkie żywe organizmy.

Nawet picie wody z plastikowych butelek nie jest obojętne dla ludzkiego zdrowia. Przede wszystkim zaś absolutnie nie wolno ponownie używać butelek jednorazowych.

Po pierwsze z uwagi na bakterie. Okazuje się, że w ponownie wykorzystywanych butelkach plastikowych mnożą się one na potęgę. Na dodatek mowa o szczepach chorobotwórczych lub potencjalnie chorobotwórczych. Jeśli więc ponownie nalewasz sobie wody albo innego napoju do butelki po coli czy wodzie, tworzysz własną hodowlę bakterii, których nie da się usunąć nawet przez mycie butelek.

- Z przerażeniem patrzę na przykład na osoby, które chodzą z 5-litrowymi butlami po wodę oligoceńską do źródełka. Sam pomysł brania wody właśnie stamtąd jest całkiem fajny, ale w tych butlach gromadzi się tyle bakterii i plastiku, że naprawdę nie warto ich używać do tego celu. Jeśli chcemy brać wodę ze studni oligoceńskiej, musimy zainwestować w wielorazowy kanister na wodę i dokładnie go myć - mówi w rozmowie z WP Finanse trener i dietetyk, Jacek Malinowski.

Niestety, wiele osób jest przekonanych, że jak coś jest przeznaczone do kontaktu z żywnością, to używanie tego jest bezpieczne. W przypadku butelek na wodę warto pamiętać, że są one zaprojektowane jako produkty jednorazowego użytku. W rozlewni nalewa się do nich wodę i napoje, w sterylnych warunkach.

Ale wystarczy jedno otwarcie, by do środka dostały się bakterie, które pozostaną w tej butelce praktycznie na zawsze. Sterylizacja butelki nie jest możliwa w warunkach domowych. A nawet jeśli byłaby, to pozostaje jeszcze druga niezwykle istotna kwestia - plastik.

Większość butelek jednorazowych wykonano z tworzywa zwanego PET 1. W takich plastikach nie wolno ponownie przechowywać żywności i napojów, a nawet wody pitnej. Każde użycie butelki powoduje uwalnianie niewielkich ilości plastiku do wnętrza, możemy więc spożyć przy okazji metale ciężkie lub nieobojętne dla organizmu substancje chemiczne.

- Według naukowców woda przechowywana w butelkach PET zawiera substancję o działaniu zbliżonym do estrogenów. Niektóre źródła podają, że opakowań wykonanych z tego tworzywa nie powinno się używać ponownie - tłumaczy ekspert abcZdrowie Paulina Roziewska, dietetyk.

Butelki PET 1 mogą być używane w temperaturze pokojowej i tylko jednorazowo. Każde zagięcie albo wystawienie butelki na wyższą temperaturę (na przykład w zamkniętym i nagrzanym samochodzie) powoduje uwalnianie się niezdrowych substancji.

Co zamiast plastikowej butelki?

- Od dawna wiadomo, że o wiele lepiej używać bidonów z bezpiecznego plastiku, produkowanych bez użycia bisfenolu. A jeszcze lepiej kupić sobie porządną butelkę metalową albo ze szkła. Metalowe butelki są lżejsze i bardziej wytrzymałe, z pewnością wystarczą na kilka, kilkanaście lat. Dłużej też utrzymują pożądaną temperaturę wody - mówi Malinowski.