Platforma tradingowa na rynku Forex – jak ją wybrać?

Trading jest anglojęzycznym pojęciem, które do powszechnego użyciu weszło do języka finansistów i inwestorów. Tym terminem zwykło się określać inwestowanie między innymi w pary walutowe.

Czym jest platforma tradingowa?

Mobilna, przeglądarkowa czy desktopowa

Początkowo wszystkie platformy tradingowe miały podobny charakter. Były to platformy pozwalające niemal wyłącznie na składanie zleceń kupna i sprzedaży wybranych walut. Dziś są dużo bardziej rozbudowane. Nie są to już tylko platformy desktopowe, przeznaczone do instalowania na jednym stanowisku roboczym. Były one co prawda proste w obsłudze, ale korzystanie z nich wymuszało na graczach logowanie się na jednym urządzeniu.

Dziś problem ten został rozwiązany dzięki platformom tradingowym przeglądarkowym i mobilnym. Te pierwsze działają jak strony internetowe z logowaniem do indywidualnego konta inwestycyjnego. Dlatego można z nich skorzystać z dowolnego miejsca na ziemi, jeśli tylko mamy dostęp do komputera i internetu.